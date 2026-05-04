Власти спишут долги по бюджетным кредитам 21 региона на 114 млрд рублей

Правительство РФ списало часть долгов по бюджетным кредитам еще 21 региону. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение о списании задолженности на общую сумму 114 млрд рублей касается Карелии, Коми, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской и Еврейской автономной областей, а также Ненецкого автономного округа.

Отмечается, что объем списания соответствует объему вложений субъектов в проекты модернизации ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, реализацию нацпроектов, новых инвестпроектов и инициатив по развитию городов, входящих в состав ДФО и Арктической зоны России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube