В правительстве РФ разработали меры по стабилизации поставок автомобильного топлива

Министерство энергетики РФ разработало меры поддержки баланса на внутреннем рынке топлива в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
«Минэнерго представило меры поддержки, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынке. Отдельное внимание было уделено обеспечению бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами, своевременному реагированию на изменения рыночных обстоятельств, а также вопросам логистики», – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в настоящее время на юге России, в частности в Крыму и Севастополе, наблюдаются перебои с поставками автомобильного топлива. Сегодня оперативный штаб Краснодарского края проинформировал о временных проблемах с бензином на АЗС региона.
Москва, Анастасия Смирнова
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