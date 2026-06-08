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В правительстве РФ разработали меры по стабилизации поставок автомобильного топлива

Министерство энергетики РФ разработало меры поддержки баланса на внутреннем рынке топлива в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Минэнерго представило меры поддержки, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынке. Отдельное внимание было уделено обеспечению бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами, своевременному реагированию на изменения рыночных обстоятельств, а также вопросам логистики», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в настоящее время на юге России, в частности в Крыму и Севастополе, наблюдаются перебои с поставками автомобильного топлива. Сегодня оперативный штаб Краснодарского края проинформировал о временных проблемах с бензином на АЗС региона.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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Краснодарский край, Крым, Москва, Севастополь, Центр России, Юг России, Россия, Транспорт, Экономика, Рост цен на бензин,