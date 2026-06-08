Оперштаб предупредил о перебоях с топливом на Кубани

В Краснодарском крае наблюдаются краткосрочные перебои с топливом на АЗС. Об этом сообщили в оперативном штабе.

«Всего в регионе больше тысячи АЗС. Примерно половина из них – крупных сетей нефтедобывающих и перерабатывающих компаний. Еще половина – частные заправочные станции. Они покупают бензин мелкооптовыми партиями, не имеют долгосрочных контрактов и даже небольшой всплеск спроса приводит к кратковременным перебоям», – пояснили в оперштабе.

Такой сбой на мелких АЗС привел к повышенному спросу в крупных сетях. Зафиксированы случаи, когда топлива не было на нескольких сетевых заправках. В оперштабе заверили, что ситуации кратковременные, обычно проблему решают за несколько часов.

«В настоящий момент крупные сетевые АЗС корректируют графики поставки топлива на заправочные станции», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, топливный кризис разразился в конце мая в Севастополе и Крыму. Власти работают над тем, чтобы не допустить дефицита топлива и продовольствия на полуострове.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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