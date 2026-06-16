«Татнефть» ввела лимит на отпуск топлива на своих АЗС

Компания «Татнефть» ввела временный лимит на отпуск бензина и дизельного топлива на всех своих заправках в России.

«На данный момент на всей сети АЗС «Татнефти» введены ограничения», – цитирует «Интерфакс» оператора горячей линии производителя.

Помимо лимита на продажу топлива действуют ограничения и по оплате – принимаются только наличные.

Согласно сообщению корреспондента агентства, «Татнефть» уведомляет водителей на АЗС в Челябинске о том, что по техническим причинам максимальный отпуск бензина для легковушек составляет 30 литров. Продажа дизтоплива ограничена 60 литрами для легковых автомобилей, 300 литрами – для грузовиков.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сгвор на топливном рынке. Ведомство усмотрело в действиях трейдеров АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел нарушения антимонопольного законодательства, которые могли повлиять на изменение стоимости топлива.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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