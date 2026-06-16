ФАС выявила картельный сговор на рынке топлива

Федеральная антимонопольная служба уличила трех топливных трейдеров в картельном сговоре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения антимонопольного законодательства усмотрели в действиях трейдеров АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел», которые могли повлиять на изменение стоимости топлива.

«При проведении внеплановых выездных проверок служба выявила факты, которые подтверждают координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах. В действиях компаний обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам», – отмечает служба.

Компании «систематически совершали действия на биржевых торгах, которые приводили к выкупу всего объёма топлива, запланированного для реализации на бирже». Это ограничивало возможность покупки нефтепродуктов добросовестными участниками рынка.

Фигурантам грозят административные штрафы по ст. 14.32 КоАП РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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