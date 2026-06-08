Кремль: власти работают над тем, чтобы не было дефицита топлива в Крыму

В Крыму работают над тем, чтобы не допустить дефицита топлива и продовольствия на полуострове. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа», – сказал он (цитата по «Интерфаксу») журналистам в ответ вопрос, как в Кремле оценивает ситуацию в Крыму на фоне дефицита энергоресурсов и продуктов.

Представитель Кремля в этой связи напомнил, как два года назад в Москве и других крупных городах России население скупало гречку, хотя не было никакого ее дефицита. «Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но все власти работают для того, чтобы никакого дефицита не было», – отметил он.

Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в городе введут отдельный механизм обеспечения топливом жителей с тяжелыми заболеваниями и усилят контроль на АЗС.

«Поручил подчиненным подготовить список людей с тяжелыми заболеваниями, которые пользуются личным транспортом, чтобы ездить на жизненно необходимые процедуры – например, гемодиализ или химиотерапию: для них будет запущен отдельный механизм обеспечения топливом», – написал он в «Максе» по итогам оперативного совещания правительства города.

Кроме того, Развозжаев распорядился расширить систему горячей линии для туристов и подготовить резерв сотрудников департаментов и управлений для работы контролерами на АЗС.

Губернатор подчеркнул, что власти города продолжают круглосуточную работу по снабжению Севастополя топливом и взаимодействуют со всеми профильными федеральными ведомствами для наращивания объемов поставок топлива. Отпуск топлива на АЗС «ТЭС» будет продолжаться по системе QR-кодов, чтобы упорядочить, систематизировать и обеспечить справедливый доступ к горючему для жителей города в условиях ограниченных поставок.

До этого Развозжаев объявил, что бензин АИ-92 в понедельник можно будет свободно купить на четырех заправках «АТАН» с 11:00.

Топливный кризис в Севастополе и Крыму разразился в конце мая.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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