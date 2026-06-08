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Цены на автомобильное топливо выросли в Москве

В Москве за первую неделю июня средняя стоимость дизельного топлива увеличилась еще на 37 копеек, снизив темпы роста по сравнению с 56 копейками неделей ранее. Следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА), которые приводит «Прайм».

В итоге средняя цена «дизеля» составила 78,86 рубля за литр, увеличившись во всех анализируемых сетях АЗС, кроме «Тебойла».

В то же время стоимость бензина АИ-92 повысилась в среднем на 24 копейки – до 64,91 рубля за литр, АИ-95 – на 30 копеек до 71,76 рубля за литр. Литр бензина АИ-100 подорожал в среднем на 40 копеек – до 97,93 рубля за литр.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Рост цен на бензин

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Транспорт, Экономика, Рост цен на бензин,