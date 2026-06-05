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Новак увидел перекосы на топливном рынке России

Вице-премьер России Александр Новак сегодня вновь высказался по ситуации на топливном рынке России. Он заявил, что внутренний рынок нефтепродуктов в целом сбалансирован, но есть «определенные отклонения».

«Сегодня ситуация стабильная, но при этом, скажем так, есть определенные отклонения. Правительство в штабном режиме вместе с Минэнерго, с Федеральной антимонопольной службой, компаниями принимает все меры для того, чтобы внутренний рынок был обеспечен полностью нефтепродуктами, особенно с учетом сезонного спроса», – сказал Новак в комментарии «Вестям».

Вице-премьер добавил, что Минтранс и РЖД оказывают содействие в решении проблем с логистикой.

Накануне Новак заявлял, что дефицита топлива нет, а цены на большинстве АЗС растут в пределах инфляции.

Напомним, ранее кабмин РФ ввел запрет на экспорт бензина и авиакеросина для защиты внутреннего топливного рынка.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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