«Будем внимательно за этим следить»: Новак оценил ситуацию на топливном рынке РФ

Вице-премьер России Александр Новак оценил ситуацию на внутреннем топливном рынке как стабильную. По его словам, дефицита топлива нет, цены на большинстве АЗС растут в пределах инфляции.

«Цены на заправках вертикально интегрированных компаний и большинства заправок на уровне не выше инфляции. Поэтому правительство вместе с Федеральной антимонопольной службой и министерством энергетики будут внимательно за этим следить», – сказал вице-премьер в кулуарах Петербургского международного экономического форума (цитата по «Интерфаксу»).

Новак не исключил введение ограничений на вывоз дизеля из России, но отметил, что сейчас в этом нет необходимости.

Напомним, 22 мая в Севастополе ограничили на продажу бензина на АЗС 20-ю литрами на один автомобиль или одну канистру из-за нехватки автомобильного топлива в связи с логистическими проблемами. С 31 мая ограничения ужесточили – запретили продажу топлива в канистры. 2 июня бензин в Севастополе распределялся по талонам. 3 июня возобновилась свободная продажа топлива, а сегодня снова ввели ограничения – купить бензин можно купить только по талонам.

Ограничения на продажу бензина в конце мая также ввели в Крыму – не более 20 литров на машину, продажа топлива в канистры запрещена.

Об ограничениях на продажу бензина на ряде заправок сообщали жители Санкт-Петербурга. Подобные сообщения также поступали из Мордовии.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю на автозаправках Москвы вслед за дизтопливом заметно выросли цены на бензин.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube