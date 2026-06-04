Только по талонам: в Севастополе вновь прекратили свободную продажу бензина

В Севастополе сегодня, 4 июня, снова не будет свободной продажи топлива на АЗС «ТЭС», сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

«Ночь выдалась, как вы сами видите, непростой. Сегодня свободной продажи топлива на сети заправок «ТЭС» не будет. Продажа топлива будет производиться только по талонам», – написал он в своем канале в «Максе».

Губернатор добавил, что обязательно проинформирует об изменении ситуации.

По его данным, в ночь на 4 июня силы ПВО и мобильные огневые группы в ходе отражения массированной атаки ВСУ сбили 52 беспилотника. Повреждения получили три частных дома, люди не пострадали, уточнил Развозжаев.

Напомним, 22 мая в Севастополе ограничили на продажу бензина на АЗС 20-ю литрами на один автомобиль или одну канистру из-за нехватки автомобильного топлива. С 31 мая ограничения ужесточили – запретили продажу топлива в канистры. Развожаев заявлял, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, однако перебои с логистикой сохраняются. 2 июня бензин в Севастополе распределялся по талонам. 3 июня возобновилась свободная продажа топлива.

Ранее сообщалось, что руководители Крыма и Севастополя доложили президенту России Владимиру Путину о проблемах с обеспечением автомобильным топливом на полуострове. Глава государства дал поручения профильным ведомствам, чтобы стабилизировать ситуацию.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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