На АЗС Москвы подскочили цены на бензин

Вслед за дизтопливом на автозаправках Москвы существенно выросли цены на бензин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Московскую топливную ассоциацию (МТА).

По данным МТА, по итогам прошлой недели на заправках столицы сохранился значительный рост цен на дизельное топливо. При этом начал заметно дорожать бензин. Так, средневзвешенная стоимость дизтоплива в Москве за неделю увеличилась на 56 коп. – до 78,49 руб. за литр. Бензин марки АИ-92 подорожал на 24 коп. – до 64,67 руб. за литр. Бензин Аи-95 стал дороже на 35 коп. – цены выросли до 71,46 руб. за литр.

Причиной скачка цен в рознице стало удорожание топлива на АЗС частной «НефтьМагистрали». На заправках этой компании стоимость литра 92-го бензина взлетела на 3 руб., до 67,4 руб., а 95-го и дизтоплива – на 5 руб., до 76,29 руб. и 83,68 руб. соответственно.

Цены на автомобильное топливо выросли и на заправках ВИНК, но умеренно: литр дизтоплива прибавил в диапазоне от 20 до 54 коп., бензин АИ-92 подорожал на 13 коп., 95-й бензин вырос в цене на 9 коп. В то же время скачок стоимости АИ-92 на заправках «Татнефти» составил 40 коп.

С начала года литр бензина АИ-92 подорожал на столичных АЗС на 2,69 руб., 95-го – на 3,04 руб., дизтоплива – на 2,79 руб.

Москва, Наталья Петрова

Метки / Рост цен на бензин

