Россия ввела полный запрет на экспорт бензина

Запрет на экспорт бензина из России, действующий до 31 июля 2026 года, распространен на непосредственных производителей нефтепродуктов. Об этом сообщило правительство РФ. Соответствующее постановление подписано. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Решение принято «для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ», – пояснили в кабмине. Также ограничения необходимы в связи с ростом мировых цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке, указали в правительстве.

Ограничительная мера не затронет поставки по международным межправительственным соглашениям.

До сегодняшнего дня в России действовал запрет на экспорт бензина и дизтоплива только для непроизводителей. Биржевые цены на топливо в России растут с конца февраля на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По данным Росстата, с начала года бензин по состоянию на конец марта подорожал на 3,04%, обогнав инфляцию, которая за тот же период достигла 2,95%. Средняя стоимость литра бензина по стране на 30 марта составляла 66,73 рублей. Литр Аи-92 продавался по 63,19 рубля, Аи-95 – по 68,61 рублей, Аи-98 – по 92,60 рубля. Средняя цена ДТ в стране на 30 марта составила 77,73 рублей за литр, информирует «Интерфакс».

Напомним, вице-премьер Александр Новак на коллегии Минэнерго на прошлой неделе обращал внимание, что России нужно в кратчайшие сроки принять меры для обеспечения внутреннего рынка топливом в условиях мирового энергетического кризиса. По его словам, потребуются согласованные решения с энергетическими компаниями в кратчайшие сроки для надежного обеспечения внутреннего рынка, стабильного обеспечения неповышения цен на заправках. Позднее по итогам совещания с нефтяниками Новак распорядился подготовить проект постановления о полном запрете экспорта бензина с 1 апреля.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube