Ближневосточный конфликт и подготовка к посевной подстегнули цены на топливо в России

В России с начала марта биржевая стоимость топлива выросла на 10-14%. На внутренний рынок влияют рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Кроме того, важен и сезонный фактор – в РФ начинается подготовка к посевным работам. Об этом пишет газета «Известия».

«Стоимость АИ-92 на Петербургской бирже на закрытии торгов 13 марта составляла 65,19 тыс. рублей за 1 т, АИ-95 – 68,95 тыс., а летнего дизеля – 63,45 тыс. Тогда как 27 февраля 92-й стоил 59,26 тыс. рублей, 95-й – 62,68 тыс., а дизель – 55,52 тыс. рублей. Таким образом, с начала ближневосточного конфликта цены на бензин выросли на 10%, на дизель – на 14%», – говорится в статье.

По данным Росстата, за первую неделю марта средние цены на горючее также увеличились: АИ‑92 подорожал на 4 копейки, АИ‑95 – на 3 копейки, АИ-98 и выше – на 13 копеек. Дизель, напротив, подешевел на 3 копейки. В среднем на 10 марта АИ‑92 стоил 63,48 рубля за литр, АИ‑95 – 66,81 рубля, дизель – 77,14 рубля.

Правительство считает, что ситуация с топливом в России стабильна. 31 января кабмин снял запрет на экспорт бензина для нефтяников, чтобы избежать затоваривания мощностей. Для непроизводителей запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива продлен до конца июля.

По словам экспертов, стоимость топлива на внутреннем рынке растет на фоне подорожания сырья, рассчитанной по индексу экспортной альтернативы, который учитывает котировки на мировом рынке и только за последнюю неделю вырос на 15-20%. Свою роль играет и психологический фактор. Крупные независимые АЗС и промышленные потребители видят, что конфликт на Ближнем Востоке приобретает затяжной характер и поэтому опасаются дальнейшего роста цен на нефть и нетбэка на нефтепродукты. Поэтому пытаются закупать горючее впрок, что при ограниченном предложении толкает стоимость вверх.

Помимо этого, сейчас начинается подготовка к посевным работам и цены на дизель в этот период традиционно растут. Сочетание сезонного пика и глобальной нестабильности создает условия для «идеального шторма». Именно поэтому дизель и дорожает быстрее чем бензин, хотя по нему в России – изрядный профицит. Его производится вдвое больше, чем потребляется в стране, говорится аналитики.

Не исключено, что регуляторы могут увеличить нефтяникам обязательный объем поставок на биржу: для бензина – с 15% до 20%, для дизеля – с 10% до 15%. В тоже время они считают, что пока вводить полный запрет на экспорт топлива нецелесообразно, поскольку реального товарного дефицита на рынке нет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube