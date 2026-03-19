ФАС не выявила роста цен на бензин на АЗС выше инфляции

Федеральная антимонопольная служба не обнаружила роста цен на бензин на АЗС темпами выше инфляции, сообщил замглавы ведомства Геннадий Магазинов.

«ФАС на ежедневной основе осуществляет мониторинг цен на топливо на порядка 12 тысячах АЗС как вертикально-интегрированных нефтяных компаний, так и независимых компаний. Мы не отмечаем изменения розничных цен выше инфляции», – цитирует чиновника РИА «Новости».

Магазинов также заявил, что запасов топлива в России достаточно, чтобы обеспечить весь внутренний рынок, в том числе посевную кампанию. Он оценил ситуацию с топливом в стране как стабильную.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на бензин и дизтопливо в России с начала марта выросли на 10-14%. На внутренний рынок влияют рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Кроме того, цены на топливо подстегнула подготовка к посевным работам.

Москва, Наталья Петрова

