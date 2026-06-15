Биржевая цена летнего дизеля в России рекордно выросла

Стоимость летнего дизельного топлива на сегодняшних торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысила 77 тысяч рублей за тонну, обновив рекорд сентября 2023 года, следует из данных торговой площадки.

15 июня дизтопливо подорожало по территориальному индексу Европейской части России на 6,32%, до 77 177 тыс. рублей за тонну. Предыдущий максимум, достигнутый 19 сентября 2023 года, составлял 75 036 тыс. рублей за тонну.

Бензин марки АИ-92 подорожал за сессию на 0,27%, до 70 912 рублей за тонну. В то же время бензин АИ-95 подешевел на 1,78%, до 80 179 рублей за тонну.

Вместе с тем, согласно данным Московской топливной ассоциации, цены на дизтопливо на заправках города с 8 по 15 июня ускорили рост. Так, средняя стоимость дизельного топлива выросла на 42 копейки за литр, до 79 рублей 28 копеек, передает РИА «Новости». Неделей ранее дизтопливо подорожало на 37 копеек, до 78,86 рубля за литр.

Также стал дороже бензин марок АИ-92, АИ-095 и АИ-100. Стоимость бензина АИ-92 за неделю выросла на 31 копейку, до 65,22 рубля, АИ-95 – на 32 копейки, до 72,08 рубля. На 32 копейки увеличилась цена бензина АИ-100 – за литр придется в среднем отдать 98,25 рубля.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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