В регионах срываются госзакупки топлива: поставщики не хотят продавать бензин бюджетникам

В регионах начали срываться государственные закупки топлива для бюджетных предприятий. Поставщикам выгоднее продавать бензин в розницу, чем связываться с фиксированной ценой госконтракта. Это грозит бюджетам лишними расходами, пишет газета «Известия».

Проблемы с топливом добрались до больниц, соцслужб и муниципальных автопарков: госучреждениям становится всё труднее купить бензин и дизель через торги. Сотрудники издания изучили карточки закупок в ЕИС, на электронных площадках и у профильных агрегаторов. В мае-июне 2026-го удалось подтвердить не менее десяти отмененных, несостоявшихся или повторных процедур – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число выросло в три раза.

В некоторых случаях поставщики вообще не приходят на торги. Так Самарский областной медцентр и Гатчинский реабилитационный центр не получили ни одной заявки для закупки топлива. В Тамбове сорвалась закупка бензина и летнего дизеля для автобазы городской администрации, во Владимирской области несостоявшимися признали торги компании «Горэлектросеть».

«Еще один сценарий – желающие находятся, но ни один из них не подходит под требования. В Липецкой области без допущенных участников осталась закупка топлива на 100 тыс. для администрации. Та же причина указана в карточке торгов на горюче-смазочные материалы для автотранспорта в ЛНР», – говорится в статье.

Случается и так, что учреждения всё же получают топливо, но уже без полноценной конкуренции. В Краснодарском крае закупка дизеля для Туапсинского центра соцобслуживания не состоялась, однако договор затем заключили. Похожая ситуация возникла в Ставропольском крае: противопожарная и аварийно-спасательная служба несколько раз возвращалась к закупке бензина и дизеля. Последнюю признали несостоявшейся, после чего контракт оформили с единственным поставщиком.

При этом «несостоявшаяся закупка» не всегда означает, что учреждение осталось без бензина. Но во всех случаях не сработала конкуренция: поставщики не пришли, не прошли отбор или участник остался один.

По словам экспертов, главная причина срывов – разница между ценой госконтракта и меняющейся стоимостью топлива. Подготовка закупки занимает несколько недель, и к моменту торгов заложенная сумма уже может отстать от рынка. В итоге поставщик покупает бензин дороже, чем рассчитывал заказчик, и несет расходы на доставку, хранение и топливные карты.

Если котировки продолжают расти, договор быстро становится убыточным, тогда как пересмотреть его условия после подписания почти невозможно. Поэтому компаниям проще работать с коммерческими клиентами, где цену можно менять быстрее. Дополнительно отпугивают отсрочки платежей, штрафы и обязанность гарантировать поставки.

Напряжение усиливает общий рост цен. По данным Росстата, с начала года бензин подорожал почти на 14%, дизель – на 15%, а в отдельных регионах заметно сильнее. В таких условиях поставщикам выгоднее продавать топливо промышленным клиентам и независимым АЗС, чем участвовать в госзакупках.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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