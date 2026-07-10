«Давайте не повторять синдром гречки»: губернатор Кировской области ввел ограничения на продажу бензина

В Кировской области ввели ограничения на продажу топлива в зависимости от номера автомобиля. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов.

По словам губернатора, его помощники и водитель оценили ситуацию на АЗС, где провели в очереди около семи часов. «Около половины машин просто дозаправляют бак от 7 до 15 литров. Некоторые нарушают решение оперативного штаба и заправляют канистры, на одной колонке заливают в бак 30 литров по несколько раз. Выявлены случаи, когда очередь блокирует въезд к колонкам для машин с левым расположением бака», – написал Соколов в «Макс».

Местные жители просят власти упорядочить работу АЗС, в связи с чем были приняты следующие решения. Для обеспечения порядка и безопасности людей, сотрудников АЗС с сегодняшнего дня, 10 июля, на АЗС начинают дежурить экипажи ДПС, ППС и сотрудники Росгвардии. Вводится регулирование потоков силами сотрудников АЗС.

С 00.00 11 июля вводится отпуск бензина по номерам машин. По четным числам месяца номера, начинающиеся на 0, 2, 4, 6, 8, по нечетным – 1, 3, 5, 7, 9.

Губернатор также сообщил, что с одним из поставщиков достигнута договоренность об увеличении поставок топлива с 300 до 400 тонн ежедневно. «Напомню, ровно в это время в прошлом году мы с вами потребляли 380 тонн бензина в день, и всем хватало. Сейчас расход – 500 тонн. Причина – созданный нами же ажиотаж. Давайте не повторять синдром гречки!» – обратился глава региона к населению.

Киров, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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