Топливный кризис в России: в правительстве признали напряженность ситуации с бензином

Ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) остается напряженной. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства.

«Текущая ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной», – сказал он (цитата по ТАСС), добавив, что кабинет министров изучает возможность введения дополнительных мер по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов.

«Рассмотрим баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов», – уточнил Новак.

В пресс-служба правительства РФ отметили, что на совещании особое внимание было уделено ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае, где наблюдалась напряженная ситуация с обеспечением топлива. Главы регионов доложили о текущем уровне запасов нефтепродуктов, организации логистики поставок, работе автозаправочной инфраструктуры, а также об обеспечении топливом экстренных служб и других социально значимых потребителей.

Кроме того, отдельно проанализирован вопрос топливоснабжения регионов юга России. Рассмотрены текущая динамика поставок, нагрузка на логистические маршруты, меры по обеспечению устойчивого снабжения потребителей в период повышенного сезонного спроса.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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