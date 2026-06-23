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Ситуация непростая, но контролируемая: Новак оценил масштабы бензинового кризиса в России

Александр Новак. Фото из архива официального сайта Госдумы

Ситуация на рынке автомобильного топлива в России непростая, но контролируемая. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании у главы государства Владимира Путина с членами правительства. По его словам, власти уже разработали меры по увеличению поставок.

«Что касается текущей ситуации на топливном рынке – она действительно непростая, но контролируемая. По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты», – пояснил вице-премьер, слова которого цитирует ТАСС.

Новак обратил внимание, что принимаемые меры позволяют решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях.

Ранее сообщалось, что в регионах юга и центра России, а также Поволжья и Сибири вводятся ограничения на продажу автомобильного топлива.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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