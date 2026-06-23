Ограничения на продажу топлива ввели в Пензенской области

В еще одном российском регионе начали действовать лимиты по продаже бензина и дизтоплива на АЗС на фоне заметно усилившегося спроса на ГСМ.

В Пензенской области с 23 июня введены временные ограничения на продажу автомобильного топлива, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Это нужно, чтобы сохранить стабильную обстановку на внутреннем топливно-энергетическом рынке», – объяснил этот шаг глава региона.

Согласно решению регионального оперштаба, заправку на АЗС теперь можно осуществлять только в бак автомобиля. Для физических лиц продажа бензина ограничена до 100 литров на одну машину, дизтоплива – до 200 литров.

Глава региона подчеркнул, что сейчас важно уйти от искусственного дефицита топлива и его негативных последствий. Сколько ограничения будут действовать, «зависит от ответственного потребления ресурса и сроков налаживания логистических цепочек поставок топлива на АЗС», – указал он. Мельниченко добавил, что ситуация на АЗС мониторится ежедневно.

Ранее стало известно, что лимит на продажу топлива на заправках ввели в Омской и Саратовской областях. Эту меру готовятся ввести и в Новосибирской области.

Пенза, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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