Норму провоза топлива через Крымский мост увеличат до 200 литров

С 23 июня для жителей и гостей Крыма планируют увеличить норму провоза топлива через Крымский мост – до 200 литров на один автомобиль. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков в эфире телеканала «Крым 24». Действующее сейчас ограничение составляет 100 литров.

Официальные представители власти также будут еженедельно информировать о ситуации с поставками топлива и оперативно реагировать на возникающие сложности, заверил советник главы Крыма.

Крючков также заявил, что сроки возобновления свободной продажи бензина и дизтоплива на полуострове пока неизвестны. Он указал, что оснований утверждать, что уже на следующей неделе топливо вернется в свободную продажу на АЗС, пока нет. По его словам, сейчас главный приоритет – обеспечить бензином службы экстренной помощи – скорую медицинскую помощь, МЧС и другие организации, отвечающих за жизнеобеспечение населения. Кроме того, топливо выделяется на доставку продуктов первой необходимости.

Также советник главы Крыма заверил, что ограничения на работу общественного транспорта вводить не планируется. По его словам, весь общественный транспорт обеспечивается топливом в приоритетном порядке. Крючков отметил важность обеспечения доступности транспортных услуг для населения даже в условиях дефицита топлива.

В Крыму ограничения на отпуск топлива на АЗС действуют с 29 мая на фоне дефицита ГСМ, возникшего из-за логистических сложностей. В Севастополе аналогичные меры ввели с 22 мая. С 21 июня на полуострове ограничили отпуск топлива на заправках для физлиц.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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