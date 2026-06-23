Правительство РФ задумалось о полном запрете на эксперт дизельного топлива

Правительство РФ рассматривает возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива на фоне перебоев с поставками внутри России. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании главы государства Владимира Путина с членами кабинета министров.

«Проводим фактически в ежедневном режиме оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти. Что уже на сегодня сделано? Во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива», – уточнил Новак.

В то же время вице-премьер отметил, что нефтяные компании максимально увеличили объем производства и поставок топлива, а также перенесли на более поздний срок плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах.

«Хотел бы отметить, что на сегодня вертикально интегрированные нефтяные компании несут основную нагрузку по обеспечению внутреннего рынка топливом. Максимально увеличили объемы производства, поставки в регионы, в том числе там, где отсутствуют либо в небольшом количестве присутствуют заправки, принадлежащие ВИНКам, помогают независимым», – пояснил он.

Вице-премьер добавил, что максимально вовлечены в работу по производству моторного топлива малые и средние нефтеперерабатывающие заводы, задействованы ранее не используемые резервы.

Ранее Новак заявлял, что ситуация на рынке автомобильного топлива непростая, но контролируемая.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube