Россияне ищут способы приготовления бензина в домашних условиях

Россияне стали интересоваться тем, как сделать бензин в домашних условиях, или хотя бы увеличить октановое число. По словам экспертов, кустарное производство может представлять опасность, а полученные смеси приведут к поломке двигателя.

Согласно статистике сервиса «Яндекс Вордстат», в июне 2026 года запрос «как сделать бензин» вводили более 17 тысяч раз – это примерно в три раза больше, чем месяцем ранее. Помимо основного запроса, пользователи также искали, как сделать «домашний бензин» и можно ли «из 92 бензина сделать 95».

Данные Google Trends подтверждают резкий рост интереса: с 22 июня число поисков по этой теме стремительно увеличилось и уже к 27 июня достигло пикового значения – 100 баллов по шкале сервиса, передает «МК».

Наибольшую активность проявили жители крупных городов с высоким уровнем автомобилизации. Пик интереса пришелся на Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Севастополь и Симферополь.

По мнению аналитиков, факт роста подобных запросов отражает уровень тревоги населения в связи с ростом цен на АЗС и периодическими перебоями в поставках топлива в ряде регионов. Граждане ищут альтернативные пути решения проблемы, не доверяя официальным заявлениям о стабилизации рынка.

Специалисты предупреждают, что попытки самостоятельного производства топлива не только опасны, но и могут привести к поломке двигателя.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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