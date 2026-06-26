Ажиотаж на топливном рынке искусственно повысил спрос примерно на 20-30%. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. При этом он заверил, что запасов автомобильного топлива в нашей стране достаточно.

Сейчас правительство, по словам вице-премьера, перестраивает «логистические связи системы с учетом потребностей». «Балансировка рынка потребует какое-то время», – отметил Новак в комментарии ТАСС.

Вице-премьер анонсировал новое совещание по ситуации на рынке топлива, которое пройдет в сегодня, 26 июня. На нем в том числе будет обсуждаться возможность запрета экспорта дизельного топлива для производителей. По его словам, власти рассматривают сроки запрета экспорта дизеля для производителей на несколько месяцев. Запасов дизтоплива в России сейчас в избытке, запрет поставок за рубеж обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме, пояснил Новак.

Новак ранее поручил в первоочередном порядке обеспечить бензином регионы, чье снабжение зависит от климатических и сезонных условий. Он оценил ситуацию на топливном рынке как непростую, но контролируемую.

На фоне существенного роста спроса и перебоев с поставками топлива в более чем 20 субъектах РФ введены ограничения на продажу бензина на заправках. Согласно последним данным из регионов, в Забайкалье отпуск топлива населению ограничили 15 литрами за одну заправку. В Томской области розничные продажи бензина в Томской области с начала недели выросли на 15%, в четырех районах регионах из-за ажиотажа возник дефицит, для борьбы с которым некоторые компании временно ограничили объем одной заправки и использование внешней тары. В Калининградской области из-за повышенного спроса ввели лимит продажи топлива: не больше 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля в один бак. Власти региона заявили, что с логистикой проблем нет, топливо по-прежнему доставляется по морю.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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