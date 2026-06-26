В Томской области фиксируют локальный дефицит топлива

Власти Томской области сообщили об образовавшемся дефиците основных видов топлива на АЗС в четырех районах региона – Колпашевском, Асиновском, Зырянском и Тегульдетском. Соответствующая информация со ссылкой на мониторинг рынка появилась в Max-канале областного правительства.

«Причина дефицита – более высокий спрос жителей, чем обычно. Так, рост розничных продаж топлива вырос на 15% по сравнению с прошлой неделей», – отметили в пресс-службе правительства региона.

Запасы топлива в муниципалитетах планируется восстановить уже сегодня.

Также отмечается, что некоторые компании временно ограничили объем одной заправки и использование внешней тары, чтобы не допустить ажиотажный спрос. О возможных временных мерах, касающихся продажи топлива, можно узнать непосредственно на конкретных АЗС.

Продажу топлива с начала лета ограничили уже в более чем 20 регионах России. Так, по последним данным, лимиты были введены в центральных и южных регионах России, а также в Поволжье, на Урале, Сибири и на Дальнем Востоке. Сегодня стало известно, что в Забайкалье отпуск топлива населению на АЗС ограничили 15 литрами за одну заправку. Продажа бензина и дизеля в канистры запрещена. В регионе введен режим повышенной готовности из-за топливного дефицита.

Томск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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