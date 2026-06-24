В 18 российских регионах ввели ограничения на продажу топлива (ОБНОВЛЕНО)

В 18 российских регионах на данный момент действуют ограничения на продажу автомобильного топлива, следует из сообщений региональных властей.

По состоянию на 22:00 мск 23 июня, на территории 16 регионов России введены полные или частичные ограничения на продажу топлива, подсчитал РБК. Позже стало известно, что ограничения также введены в Курской области. Согласно заявлению губернатора Александра Хинштейна, по решению регионального оперштаба с 00:00 24 июня заправка на АЗС осуществляется исключительно в баки автомобилей. Мера принята на фоне ощутимо выросшего спроса на ГСМ, пояснил глава региона в «Максе», подчеркнув, что «запас топлива в регионе достаточный».

Обновлено. С 24 июня временные ограничения на продажу топлива введены и в Курганской области, сообщил замглавы региона по экономической политике Сергей Гаврин в своих соцсетях. Мера принята «в превентивных целях, чтобы не допустить повышенного спроса на бензин и дизельное топливо», который может привести к перебоям, пояснил он, заверив, что в регионе создан запас топлива. Согласно решению оперштаба, в населенных пунктах можно купить не более 40 литров бензина и 80 литров дизтоплива на один автомобиль. На трассовых АЗС – до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистры запрещена.

В Крыму и Севастополе, где нехватка бензина и дизеля из-за перебоя с поставками на фоне участившихся украинских обстрелов логистических коридоров, возникла еще в мае, полностью приостановили продажу топлива населению.

Еще в четырех регионах ограничения введены на региональном уровне. В их числе, к примеру, Омская область, где можно заправиться только в бак автомобиля. На АЗС лимит на бензин составляет 40 литров, на дизтопливо – 80 литров, а на трассовых заправках – 40 литров для бензина и 200 литров для дизеля.

Кроме того, еще десять регионов ввели частичные ограничения – в отдельных сетях АЗС или районах. Например, в Воронежской области установили временные лимиты на заправках «Лукойла», сообщили местные власти.

Во Владимирской области связали кратковременные ограничения на АЗС со всплеском потребительского ажиотажа. Губернатор Александр Авдеев призвал местных жителей по возможности сократить поездки на личном транспорте и покупать топливо только в необходимых объемах.

По информации властей и СМИ, различные ограничения на продажу топлива действуют в Крыму и Севастополе, а также в Воронежской, Саратовской, Пензенской, Курской, Брянской, Белгородской, Московской, Вологодской, Курганской, Тюменской, Омской, Иркутской областях, Мордовии, Ханты-Мансийском автономном округе, Краснодарском крае, а также в Москве.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак оценил ситуацию на топливном рынке страны как непростую, но контролируемую. По его словам, власти уже разработали меры по увеличению поставок.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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