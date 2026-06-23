Ограничения на продажу бензина ввели в Тюменской области

В Тюменской области введены ограничения на продажу автомобильного топлива. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.

«В нашем регионе на АЗС «Газпромнефть» введены ограничения по объему отпускаемого топлива. В населённых пунктах – 40 литров бензина, 80 литров дизельного топлива на один автомобиль, на трассе – 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива. Заправка в канистры запрещена», – уточнил губернатор в своем канале в «Максе».

Глава Тюменской области пояснил, что это вынужденная превентивная мера, которая призвана не допустить ажиотажный спрос, способный привести к перебоям с поставками топлива.

«Необходимые запасы в регионе имеются, поэтому поводов для покупки бензина и дизеля впрок нет!» – подчеркнул губернатор.

Ранее об ограничениях на продажу автомобильного топлива объявили в ряде южных и центральных регионов России, а также в Поволжье и Сибири. Комментируя эту ситуацию, вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуацияна тополивном рынке непростая, но контролируемая.

Тюмень, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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