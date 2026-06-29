В Башкирии ввели ограничения на продажу бензина

В Башкирии на фоне ажиотажного спроса ввели временный лимит на отпуск бензина на АЗС – до 30 литров на машину, сообщил вице-премьер республики Александр Шельдяев. Кроме того, в республике запретили продавать топливо в канистры и другие емкости.

Продажа топлива для бюджетных организаций осуществляется без ограничений.

По словам Шельдяева, ситуация должна нормализоваться до конца недели.

«Нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, производство нефтепродуктов осуществляется согласно увеличенному плану по всей республике. Поэтому проблем по жизнеобеспечению нет, по физическим лицам мы ситуацию держим на контроле и до конца недели вопрос разрешится», – заключил он (цитата по ТАСС).

В свою очередь, премьер-министр правительства республики Андрей Назаров сообщил о достигнутой договоренности с компанией «Башнефть» о поставке топлива тем АЗС, которые не входят в ее сеть. По его словам, такая мера позволит выровнять ситуацию с топливом.

Также сегодня стало известно, что в Якутии ввели ограничения на продажу топлива на заправках сети «Саханефтегазсбыт», принадлежащей региональному правительству, сообщила пресс-служба республиканского правительства. Ограничения на АЗС сети будут действовать в Нерюнгринском, Алданском, Мегино-Кангаласском, Намском, Хангаласском, Ленском, Усть-Майском районах, а также в Якутске. В одни руки разрешено продавать не более 30 литров бензина или 200 литров дизтоплива. Также временно запрещен отпуск топлива в канистры.

В июне лимиты на отпуск топлива на АЗС ввели более 20 российских регионов.

Уфа, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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