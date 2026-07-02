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Бензин АИ-92 подорожал на 5% за неделю

Свердловскстат опубликовал свежие данные по средней стоимости бензина и дизеля в Свердловской области.

На 29 июня бензин марки АИ-92 стоил 68,5 рубля за литр. Подорожание за неделю составило 4,96%. Цена на бензин АИ-95 выросла до 72,43 рубля за литр – на 2,41% за неделю. Бензин АИ-98 и выше стоит 94,35 рубля, цена почти не поменялась (рост на 0,14%). Дизельное топливо также растет в цене – 85,54 рубля за литр, повышение на 2,4%.

Как сообщал «Новый День», Свердловское УФАС ведет мониторинг цен на топливо в регионе. Нарушений антимонопольного законодательства ведомство не обнаружило.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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