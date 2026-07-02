УФАС не нашло нарушений на топливном рынке в Свердловской области

Антимонопольная служба не выявила картельных сговоров и других нарушений на топливном рынке в Свердловской области. Ситуация с ценами на бензин находится под контролем ведомства, сообщила на пресс-конференции начальник отдела по борьбе с картелями УФАС по Свердловской области Ольга Смирнова.

«На сегодняшний день Федеральная антимонопольная служба усилила контроль продажи топлива для аграриев. Но не исключительно только для этого сектора. Ведомство также контролирует цены на топливо на нефтебазах, нефтехранилищах и автозаправочных станциях. Пока нет сигналов, что динамика цен – это результат соглашений участников рынка или случаи злоупотребления со стороны крупных компаний. Но если будут выявлены недобросовестные действия, в том числе ведущие к росту цен на бензин, управление будет принимать меры антимонопольного реагирования», – ответила на вопрос «Нового Дня» Ольга Смирнова.

Напомним, цены на бензин в Свердловской области начали резко расти с середины июня. Водители стали запасать топливо впрок, что спровоцировало очереди на автозаправках.

Некоторые АЗС ввели ограничения на продажу топлива до 40 литров на один автомобиль. По словам екатеринбуржцев, по утрам на АЗС продают бензин и дизель только по топливным картам, остальным автомобилистам приходиться заправляться по ночам.

Ранее экономист рассказал о причинах нехватки топлива на заправках на Среднем Урале и последствиях бензинового ажиотажа.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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