Уральские водители начали закупать топливо впрок

В Екатеринбурге водители начали закупать топливо впрок. Как сообщает «Новый День», второй день на некоторых заправках города можно наблюдать людей, которые не только наливают в машину полный бак бензина, но и наполняют привезенные канистры. У некоторых с собой даже две и три емкости.

При этом никакой причины для ажиотажа в регионе нет – топливо всех видов есть на всех ТГК Свердловской области. Об ограничениях по отпуску бензина – по 20 литров и не более в одни руки – сообщала накануне только сеть ТЗК «Татнефть», но там руководствовались внутренними сложностями компании.

Как пояснил «Новому Дню» один из автолюбителей, который заправил сегодня утром на «Баншнефти» полный бак, он «что-то прочитал про дефицит в соцсетях» и решил «подстраховаться». Другой автолюбитель сообщил, что его «предупредили о скором подорожании бензина».

Напомним, что ранее «Новый День» сообщал о том, что на Кубани автолюбители создают ажиотаж на заправках, покупая топливо про запас.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube