На Кубани водители создают ажиотаж на АЗС, закупая топливо впрок

Кубанские водители создали ажиотаж на АЗС, массово закупая бензин про запас, сообщает телеканал «Кубань 24».

На заправочных станциях замечали стихийные очереди. Жители отдельных районов столкнулись с перебоями на автозаправках, а ценники на горючее обновляются едва ли не ежедневно.

«Очереди на АЗС в Армавире и пригороде стали привычной картиной. Сегодня на заправку на этой сетевой станции более 30 машин в очереди», ― сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

Уже больше недели на Кубани наблюдается ажиотаж и очереди за бензином.

«Муж звонил, просил срочно заправиться. Сказал, что газ и 95-й стал дороже. В некоторых местах даже не дают полностью заправить», ― делится жительница Армавира Анжелика Яковенко.

По словам водителей, за последнюю неделю бензин подорожал на отдельных АЗС в среднем на 10 рублей. Чтобы заправиться, Виктория Салимова специально ехала более 60 км из Лабинска в Армавир. Здесь нашла бензин дешевле, чем в родном городе.

«Нигде нет 95-го бензина на заправках. Если где-то и найдешь, то 80 рублей за литр. У нас давали только 20 литров, а в канистры нельзя», ― рассказывает жительница Лабинска Виктория Салимова.

Наполнили баки и канистры до отказа жители Успенского района. Проделали путь в 50 км.

«Я из Успенского района. Там цены выше, чем здесь. Тут 70 рублей, а у нас 84», ― говорит житель Успенского района Эдуард.

По данным экспертов, сложности с наличием бензина в основном отмечаются на небольших частных АЗС. Крупные сетевые станции продолжают работать в штатном режиме.

Временными причинами перебоев с топливом участники рынка называют напряженную логистику, серьезную нагрузку на поставки в высокий туристический сезон и предстоящую уборку сельхозкультур. При этом бензиновый ажиотаж и скачок цен экономисты называют искусственно созданными. Сравнивают с мнимым дефицитом на гречку, годами ранее по совету знакомых ею тоже закупались впрок.

«Этот ажиотажный спрос подстегнул повышение цен, так работает рынок. Этот спрос рано или поздно спадет, и рынок стабилизируется», ― подчеркивает экономист, директор Краснодарского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Эдуард Соболев.

«Кубань 24» сообщает, что в интернете можно увидеть объявления, где предлагают отстоять очередь или купить топливо через интернет. По словам экспертов, такие запросы намеренно увеличивают панику в этой сфере и создают искусственный дефицит.

Специалисты сходятся во мнении, что ситуация хуже не стала. К бензиновому вопросу на юге страны уже подключились федеральные власти. При Минэнерго создан отраслевой штаб по урегулированию ситуации. Власти со своей стороны, а игроки топливного рынка со своей ― принимают меры: наращивают объемы поставок, корректируют графики отгрузок и следят за равномерным распределением топлива по сети АЗС.

Краснодар, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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