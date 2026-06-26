Экономист рассказал, когда закончится бензиновый ажиотаж на Урале

В Екатеринбурге всего за неделю резко взлетели цены на бензин, а на заправках образовались очереди из водителей, желающих запастись им впрок. Что происходит на топливном рынке России и когда закончится кризис, «Новому Дню» рассказал экономист, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин.

По мнению эксперта, на сложившуюся ситуацию повлияли несколько факторов. В Европейской части России из-за налетов беспилотников были повреждены нефтеперерабатывающие заводы. Они ушли на ремонт, а образовавшийся дефицит нефтепродуктов закрывают НПЗ Татарстана, Поволжья и Западной Сибири – как раз те поставщики, которые везут бензин и дизель в Свердловскую область. Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы даже без форс-мажоров в период с апреля по июль проводят профилактический ремонт и снижают производительные мощности.

«Нехватка топлива есть, но не на всех автозаправках. На части АЗС никаких проблем не наблюдается. Понятно, что на фоне ситуации в Крыму, где есть нехватка топлива, многие водители стали превентивно запасаться бензином. Тем самым они создали повышенный спрос, который наложился на существующий дефицит, и это спровоцировало дисбаланс на рынке. Я не могу сказать, что ажиотаж с бензином оправдан, но предпосылки к нему были. Однако я не вижу фундаментальных причин для сбоя поставок топлива на Урал. Проблемой уже занимаются на федеральном уровне. Нефтеперерабатывающие заводы стараются ускорить ремонт и в максимально сжатые сроки пройти техобслуживание, чтобы снова нарастить объемы выработки бензина. Полагаю, что к середине июля ситуация с топливом снова нормализуется, и ажиотаж на заправках сойдет на нет», – поделился мнением Максим Марамыгин.

Резкий рост цен на бензин остается на совести производителей, считает экономист. «К сожалению, так устроен наш бизнес. Видя повышенный спрос, производители и поставщики начинают повышать цены. Будем честны, это не совсем про социальную ответственность. После того, как ситуация на рынке нормализуется, цены на бензин откатятся вниз. Но общее повышение останется в пределах +10%. Это, конечно, скажется на стоимости товаров и услуг. Но не стоит ждать резкого скачка инфляции. Я думаю, будет ползучее повышение цен, которое мы спокойно переживем. Дело в том, что в июле традиционно фиксируется дефляция, потому что в отпускной сезон экономика замирает. В этом году дефляции не будет, но не будет и резкого роста цен на все», – отметил Максим Марамыгин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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