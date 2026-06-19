Ключевая ставка опустилась на 0,25 п.п. – ЦБ объяснил, почему замедлил темпы ее снижения

Совет директоров Банка России по итогам сегодняшнего заседания снизил ключевую ставку на 25 базисных пункта, до 14,25% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Снижение ставки стало девятым подряд в цикле смягчения денежно-кредитной политики Центробанка, который длится с лета 2025 года. В последний раз заседание ЦБ проходило 24 апреля – тогда ставку понизили на 50 п.п. – с 15% до 14,5% годовых.

Как отметил ЦБ, рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года, а рост цен, несмотря на то, что немного замедлился, остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Регулятор при этом отметил ускорившийся рост кредитования в последние месяцы, а также то, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет «более стимулирующей, чем ожидалось ранее». «Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии», – указал регулятор.

Базовый сценарий Банка России предполагал, что на среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции, однако «сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии», заявил регулятор.

ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2026 года в диапазоне 4,5-5,5%. «Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», – отметил регулятор.

В то же время в Банке России заявили, что инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но в целом сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

«Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте», – отметил регулятор. По его оценке, сохраняются проинфляционные риски, связанные с высокими инфляционными ожиданиями и длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности.

Проинфляционные риски выросли из-за временного снижения производства моторного топлива, полагают в ЦБ. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий», – отметил регулятор.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, намечено на 24 июля.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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