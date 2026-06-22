Свердловчане продолжают копить, несмотря на снижение ключевой ставки

Жители Среднего Урала все еще предпочитают сберегать деньги, а не тратить их, несмотря на постепенное снижение Центробанком РФ ключевой ставки. Средства свердловчан на вкладах с мая 2025 года выросли на 14%, портфель кредитов населения – всего на 6%. Сейчас на каждый рубль долга граждан перед банками приходится почти полтора рубля сбережений.

«Даже после снижения ставки вклады остаются привлекательными относительно прогнозируемой инфляции. Это сдерживает потребительский спрос и помогает замедлять рост цен», – сообщила начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова.

Годовая инфляция в России за пять месяцев 2026 года снизилась с 6% до 5,3%. Свердловская область тоже поддерживает этот тренд: инфляция в мае составила 6,3%, это минимальный уровень с осени 2023 года. «В последние месяцы подешевели многие продукты питания, особенно молочные продукты, овощи и фрукты, умеренно росли цены на непродовольственные товары. Однако мы должны понимать, что часть причин снижения инфляции – это временные факторы, и нам нужно убедиться в том, что дальнейшее замедление роста цен будет устойчивым», – отметила Марина Мясникова.

Важный показатель для регулятора – инфляционные ожидания населения и бизнеса. Они снижаются четвертый месяц, но все еще остаются высоким. Напряженность на рынке труда хоть и снижается, но медленно.

В то же время в стране увеличились риски ускорения инфляции – это более стимулирующая, чем ожидалось ранее, бюджетная политика, отставание роста производительности труда от динамики зарплат. Именно поэтому снижение ключевой ставки замедлилось.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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