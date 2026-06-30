Глава Сбербанка сравнил российскую экономику с коровой, которую хотят доить пять раз в день, и призвал снизить ключевую ставку

В настоящее время российская экономика уже переохлаждена и в этой ситуации необходимо снижать ключевую ставку Банка России. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров кредитной организации.

«Моя точка зрения заключается в том, что экономика при экстремально высоких ставках долго существовать не может, и реальные ставки у нас в районе 10%. Это ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. И 10% – ставка, которая может применяться на коротком горизонте, чтобы охладить экономику. То, что применяется сегодня – совершенно очевидно, мы переохладили уже экономику. И ставку нужно снижать», – пояснил Греф, слова которого приводит ТАСС.

В то же время Греф сравнил отечественную экономику с коровой, которую сколько не дои, больше молока она не даст. «Что такое повышение производительности? Знаете, как в старом анекдоте, как повысить производительность дойного стада? Коровку раньше доили утром и вечером, а вот сейчас мы будем доить ее пять раз в день. Вот эту коровку нужно доить пять раз в день, вряд ли она будет давать больше молока. Это про нашу экономику», – констатировал глава Сбербанка.

По его оценке, экстенсивный рост экономики исчерпан, и необходимо внедрение новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, для чего нужны инвестиции.

«Экстенсивный рост исчерпан, у нас загрузка мощностей находится на пределе. Соответственно, нужно внедрение новых технологий. Ну и здесь в основе этих технологий, конечно же, искусственный интеллект», – считает он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила возможную паузу в процессе снижения ключевой ставки Центробанка, уровень которой в настоящее время составляет 14,25% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке намечено на 24 июля.

Москва, Анастасия Смирнова

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