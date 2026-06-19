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Набиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, фото: официальный сайт Госдумы РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила возможную паузу в процессе снижения ключевой ставки Центробанка. Об этом она заявила на пресс-конференции.

По ее мнению, заметный рост проинфляционных рисков и более стимулирующая, чем было заложено в базовом прогнозе, бюджетная политика на ближайшие три года может ограничить пространство для снижения ставки ЦБ, сообщает «Интерфакс». Также Набиуллина указала на существенное ускорение роста кредитования в последние месяцы.

«Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага», – сказала Набиуллина .

Глава ЦБ подчеркнула, что решения Центробанка по ключевой ставке должны смотреть в будущее, поэтому в процессе снижения ставки могут быть паузы, передает RT.

Набиуллина добавила, что регулятор в июле будет пересматривать свой прогноз по ключевой ставке. По ее словам, прогноз траектории ключевой ставки, скорее всего, будет пересмотрен вверх.

Ранее сегодня ЦБ снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Глава Банка России рассказала, что совет директоров предметно рассматривал три варианта: 14,5%, 14,25% и 14%, передает ТАСС. «За каждый из вариантов были весомые аргументы, и, надо сказать, высказывалось солидное число участников обсуждения», – отметила Набиуллина. Она назвала итоговое решение результатом взвешенного рассмотрения всех аргументов.

Минэкономики России меж тем заявило, что есть дополнительный потенциал для снижения уровня ключевой ставки ЦБ. «С учетом текущих трендов в экономике считаем, что еще есть потенциал для снижения ключевой ставки», – заявили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно информации ЦБ, рост экономики России продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Во втором квартале 2026 года показатели экономической активности улучшились после снижения в первом квартале, но в целом в первой половине 2026 года экономика растет умеренными темпами, отметил регулятор. В последние месяцы ускорился рост потребительского спроса. Инвестиционная активность немного выросла после охлаждения в начале года, но остается сдержанной, добавили в ЦБ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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