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Набиуллина не видит рисков переохлаждения отечественной экономики

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не видит рисков переохлаждения отечественной экономики. Об этом глава регулятора заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка РФ.

«По оперативным данным, в целом деловая активность по стране в мае тоже растет. Я уже сказала, что мы видим ускорение потребительской активности. Рисков переохлаждения экономики мы не видим», – сказала Набиуллина.

Глава ЦБ обратила внимание, что главных маркеров переохлаждения экономики, которые использует Центробанк РФ и большинство экономистов, сейчас нет. «Это уход инфляции сильно ниже цели, это рост безработицы и падение реальных доходов населения. Ни одного из этих маркеров нет», – уточнила она.

Ранее сообщалось, что

Ранее сегодня ЦБ снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Глава Банка России рассказала, что совет директоров предметно рассматривал три варианта: 14,5%, 14,25% и 14%. При этом Набиуллина допустила паузу в снижении ставки.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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