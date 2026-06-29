ЦБ РФ во втором полугодии сократит продажи валюты в восемь раз

Банк России намерен сократить продажи валюты во втором полугодии 2026 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ будет продавать валюту в размере 0,58 млрд рублей в день, что в восемь раз меньше, чем в предыдущие шесть месяцев (4,62 млрд рублей в день).

Отмечается, что сумма определяется объемом чистого инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы в рублях в завершающийся период. В первом полугодии показатель находился на уровне 74,8 млрд рублей.

Министерство финансов РФ каждый месяц передает Центробанку средства для пополнения ФНБ. Реальная продажа или покупка валюты получается вычитанием этой суммы из переданных Минфином средств, либо сложением с тем объемом, который ведомство поручает продать из фонда для компенсации выпадающих доходов бюджета.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что ситуация в российской экономике выправляется, о чем свидетельствуют налоговые поступления, в частности по налогу на добавленную стоимость, которые увеличились выше запланированного объема.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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