Силуанов заявил о выправлении ситуации в отечественной экономике

Ситуация в российской экономике выправляется, о чем свидетельствуют налоговые поступления, в частности по налогу на добавленную стоимость, которые увеличились выше запланированного объема. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.

«Мы видим, что сейчас ситуация выправляется по сравнению с тем, что было в первом квартале. Сейчас мы видим, что и налоговые доходы от экономики у нас поступают – это и налог на прибыль, и налог на добавленную стоимость», – пояснил глава Минфина РФ, слова которого приводит «Прайм».

Министр обратил внимание, что по налоговым доходам можно понять, что будет дальше с показателями экономического развития, «поскольку налоги быстрее статистики дают возможность планировать, что будет с экономикой». «А эти показатели, параметры налоговые растут. И мы видим, что НДС сейчас идет выше плана, чем мы планировали», – уточнил Силуанов.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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