В ЦБ допустили более высокую траекторию ключевой ставки из-за проинфляционных рисков

Банк России с учетом реализации проинфляционных рисков не исключил более высокую траекторию ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе ЦБ. Это возможно в среднесрочной перспективе для достижения целевого показателя инфляции на уровне 4%, согласились все участники заседания по ключевой ставке 19 июня. Об этом говорится в опубликованном регулятором резюме обсуждения ставки.

В ЦБ при этом указали, что улучшение инфляционной динамики создавало основания для снижения ключевой ставки, однако проинфляционные риски сократили пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. «Снижение ставки на 25 базисных пунктов позволяло учесть ослабление инфляционного давления и одновременно проявить осторожность с учетом изменившегося баланса рисков», – полагает регулятор.

На позиции совета директоров Банка России сказались несколько реализовавшихся проинфляционных рисков, в том числе объявленные изменения бюджетной политики. Согласно заявлениям Минфина России, возврат к нулевому первичному структурному дефициту произойдет только в 2029 году, а не в 2026 году, как планировалось ранее.

Участники заседания полагают, что при ограниченных физических ресурсах, в первую очередь трудовых, «расширение спроса со стороны государства должно сопровождаться более сдержанной динамикой других компонентов внутреннего спроса». В противном случае дополнительный спрос приведет не к сопоставимому увеличению выпуска, а к усилению инфляционного давления, указывается в документе. Поэтому, как считают в ЦБ, расширение бюджетного импульса ограничивает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Кроме того, ускорение роста цен на автомобильное топливо может привести к увеличению темпов роста цен на широкий круг товаров и услуг через повышение издержек и усиление инфляционных ожиданий, указали в ЦБ. Ситуация на топливном рынке, по мнению регулятора, может оказать более продолжительное влияние на инфляцию, чем в прошлом. Это будет учитываться при принятии дальнейших решений по денежно-кредитной политике.

В ЦБ также отметили, что российская экономика вышла из состояния перегрева, но говорить о ее переохлаждении безосновательно.

«Некоторые участники (обсуждения ставки) считали, что разрыв еще полностью не закрылся. По их оценке, устойчивое инфляционное давление оставалось выше 4%. При этом все участники согласились, что имеющиеся данные не давали оснований говорить о переохлаждении экономики. Для него были бы характерны снижение показателей устойчивой инфляции существенно ниже 4%, рост безработицы и падение реальных доходов, чего не наблюдается», – говорится в резюме.

Глава Сбербанка Герман Греф накануне заявил, что российская экономика уже переохлаждена и в этой ситуации необходимо снижать ключевую ставку Банка России. При этом он сравнил отечественную экономику с коровой, которую сколько не дои, больше молока она не даст.

Меж тем руководитель глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее не исключила возможную паузу в процессе снижения ключевой ставки Центробанка. По ее мнению, заметный рост проинфляционных рисков и более стимулирующая, чем было заложено в базовом прогнозе, бюджетная политика на ближайшие три года может ограничить пространство для снижения ставки ЦБ. Также Набиуллина указала на существенное ускорение роста кредитования в последние месяцы. «Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага», – сказала она.

19 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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