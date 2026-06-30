В России почти половина долгов приходится на заемщиков с тремя кредитами

В России почти половину всех долговых обязательств обеспечивают граждане с тремя и более кредитами. Многие из этих займов были выданы в 2023-2024 годах, еще до ужесточения ограничений ЦБ РФ по долговой нагрузке, и сейчас уходят в просрочку. Именно от этой группы во многом зависит устойчивость банковской системы, пишет газета «Известия».

В настоящее время около 11,3 млн человек выплачивают три и более кредита. На них приходится около 47% всех долгов россиян по займам, следует из данных Центробанка. Эта доля в последние годы сокращается, но медленными темпами и всё еще остается очень значительной. В итоге стабильность банковской системы сейчас зависит от 8% граждан. Средний уровень задолженности у заемщиков с тремя и более кредитами составляет около 1,6 млн рублей. Это втрое выше, чем у клиентов с одной ссудой.

Реальные риски создает не число займов, а высокая нагрузка, уточнили в Банке России. Речь идет о тех, кто направляет на обслуживание долгов более половины своих доходов. Не всех заемщиков с тремя кредитами можно отнести к этой категории, подчеркивает регулятор.

По словам экспертов, основная часть задолженности у заемщиков с тремя и более кредитами сформировалась именно в 2023-2024 годах, когда ограничения ЦБ только начинали работать. Среди таких клиентов есть и те, кто получил ссуду до этого времени, но их меньше четверти.

Кредиты, выданные в конце 2023-го – начале 2025 года, сейчас постепенно вызревают в просрочку, следует из материалов Банка России. Например, риски по ипотеке, оформленной в период перегрева рынка в 2023-2024 годах, до сих пор продолжают реализовываться.

Ситуация смягчается благодаря мерам регулирования. Так банки фактически прекратили выдавать кредиты клиентам с экстремально высокой долговой нагрузкой. Это ограничило приток новых рисков. Но накопленная задолженность сокращается медленно, поскольку такие заемщики почти никогда не гасят кредиты досрочно, а просрочка среди них возникает достаточно часто.

Системного банковского кризиса из-за концентрации долга у 8% россиян не будет, считают аналитики. Основной объем задолженности сосредоточен в крупнейших системно значимых банках, которые обладают достаточным запасом капитала, чтобы справиться с подобными рисками.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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