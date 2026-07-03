В ЦБ считают курс рубля «средним» и стабильным

Курс российского рубля по отношению к американскому доллару находится вблизи среднего уровня за последний год. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

«Большую часть последних 12 месяцев курс рубля к доллару был в диапазоне от 75 до 85 рублей за доллар. Сейчас он где-то 77-78 рублей, грубо – вблизи середины этого диапазона, поэтому говорить о том, что за последние 12 месяцев произошло какое-то направленное укрепление или ослабление курса, – нет», – сказал Заботкин (цитата по «Прайм») на Финансовом конгрессе Банка России.

Замглавы ЦБ также отметил, что укрепление среднего курса по отношению к 2024 году составляет порядка 10%. «Это не очень много. Это сопоставимо с теми колебаниями курсов, которые произошли в других валютных парах в мире за этот же промежуток времени», – отметил он.

На выходные и понедельник Центробанк РФ понизил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к рублю. Так, курс доллара уменьшен на 70,29 копейки – до 77,2264 рубля, евро – на 67,65 копейки до 88,0304 рубля, китайского юаня – на 8,9 копейки до 11,3803 рубля.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

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