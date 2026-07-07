российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

За полгода золотовалютные резервы России сократились почти на $34 млрд

Объем международных резервов России по итогам июня текущего года сократился на $26,948 млрд (3,6%) – до $720,447 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Согласно информации регулятора, по итогам первой половины 2026 года резервы стали меньше в общей сложности $34,406 млрд (4,6%) по сравнению с $754,853 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в июне снизилась на $26,881 млрд, или на 8,2%, до $298,991 млрд. Доля золота в резервах на 1 июля опустилась до 41,5%.

Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / ЦБ РФ

В Центробанке РФ отрицают планы по заморозке вкладов россиян / В ЦБ считают курс рубля «средним» и стабильным / Набиуллина подтвердила: ЦБ РФ повысил свои ожидания относительно уровня ключевой ставки / Международные резервы России сократились еще на $28,6 млрд / Набиуллина считает, что рост цен на топливо в России носит временный характер / В ЦБ допустили более высокую траекторию ключевой ставки из-за проинфляционных рисков / Официальный курс евро превысил 89 рублей, доллар – 78 / Глава Сбербанка сравнил российскую экономику с коровой, которую хотят доить пять раз в день, и призвал снизить ключевую ставку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, ЦБ РФ,