За полгода золотовалютные резервы России сократились почти на $34 млрд

Объем международных резервов России по итогам июня текущего года сократился на $26,948 млрд (3,6%) – до $720,447 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Согласно информации регулятора, по итогам первой половины 2026 года резервы стали меньше в общей сложности $34,406 млрд (4,6%) по сравнению с $754,853 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в июне снизилась на $26,881 млрд, или на 8,2%, до $298,991 млрд. Доля золота в резервах на 1 июля опустилась до 41,5%.

Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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