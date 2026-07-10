Центробанк РФ выпустил обновленную банкноту номиналом 100 рублей

Банк России модернизировал банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Банкнота посвящена Центральному федеральному округу. Защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны соответствуют банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года», – говорится в сообщении.

На оборотной стороне размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа по аналогии с оформлением ранее выпущенных в обращение модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей выпуска 2023 года и 1000 рублей выпуска 2025 года.

Отмечается, что новые 100 рублей являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему без ограничений при оплате любых видов товаров и услуг.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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