«Декораторы» уходят: отставка губернатора Курской области стала сигналом для элиты

Отставка губернатора Курской области Алексея Смирнова стала сигналом для федеральной и региональной элиты, что президент РФ Владимир Путин не намерен мириться с «декораторами», считает политолог, глава консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. В комментарии РИА «Новый День» эксперт отметил, что кадровые перестановки в этом регионе были ожидаемы.

Фетисов обратил внимание, что ранее Смирнов подвергся публичной критике со стороны главы государства на совещании по обстановке в прифронтовых регионах. «Президент тогда прямо дал ему понять, что ему надо заниматься непосредственно своими обязанностями, а не отвечать за военных, выдавать отчеты за них. Это было достаточно краткое замечание, но оно прозвучало очень грозно. После этого уже было понятно, что у Смирнова начались проблемы», – пояснил он.

При этом, как отметил эксперт, в дальнейшем ситуация для Смирнова только ухудшалась, когда стало понятно, что губернатор фактически не контролирует глав районов собственного региона.

«Были достаточно абсурдные ситуации, когда в телеграм-каналах появлялись посты о том, что Смирнов уволил того или иного главу района, и это подавалось как небывалое достижение. Но в то же время главы районов, при том, что причиной их увольнения должны были стать недовольство людей вопросами эвакуации, оставались на своих местах, – они продолжали работать и фактически, можно сказать, посылали Смирнова на три буквы. Эта ситуация была показательной», – уточнил Фетисов.

По его словам, после сигналов в виде народного схода, когда жители Курской области высказали серьезные претензии к власти, в кулуарах уже циркулировала информация, что Смирнову давно уже ищут замену. «Если изначально считалось, что ему просто не хватает опыта, и он оказался в непростой ситуации после вторжения ВСУ на территорию Курской области, то в какой-то момент стало понятно, что он не вытянет, и ему стали искать замену», – сказал политолог.

Эксперт также отметил символизм вчерашней отставки Смирнова, которая произошла после Совета при президенте РФ по национальным проектам. «Вчера на заседании Совета глава государства впервые публично сказал то, на что он раньше только намекал, – о том, что необходимо все-таки заниматься реальной работой и отойти от практики рисования отчетов, то есть создания декораций, декоративного стиля управления. И сразу же после этого случилось событие, связанное непосредственно с Курской областью – отставка Смирнова, который как раз оказался именно таким декоратором в губернаторском корпусе и подвергался резкой критике президента», – прокомментировал ситуацию он.

«Это четкий сигнал многим элитам, как на федеральном уровне, так и в регионах, – о том, что терпение президента заканчивается, и он хочет видеть реальную работу, а не какие-то нарисованные отчеты и попытки создавать пиар-активность при отсутствии реальных дел, чем грешил Смирнов, чем грешат также очень многие другие главы регионов», – подчеркнул Фетисов.

Москва, Анастасия Смирнова

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