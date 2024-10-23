Губернаторы «на вылет»: определены потенциальные отставники

Предстоящий осенью 2025 года единый день голосования (ЕДГ) может начаться досрочно с отставок глав регионов. Аналитики коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» представили ХVIII рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», в котором проанализировали ситуацию и назвали потенциальных кандидатов «на вылет».

Эксперты обратили внимание, что во время ЕДГ-2025 ожидается 15 прямых выборов региональных руководителей. Наибольший риск ротации просматривается для губернатора Костромской области Сергея Ситникова и главы республики Коми Владимира Уйбы, который традиционно остается в «красной зоне» с высокой вероятностью отставки. «И если ротация Ситникова может быть вполне ожидаемой из-за долгого нахождения на посту (с 2012 года), то В.Уйба к концу своей первой каденции подходит с багажом нерешенных элитных противоречий и публичных скандалов. Его устойчивость по рейтингу «Госсовет 2.0» представляется наименьшей среди глав регионов», – поясняется в докладе.

Как считают авторы исследования, менее сложная ситуация у тех губернаторов, кто может баллотироваться уже на третий срок полномочий. Это Александр Богомаз (Брянская область) и Вениамин Кондратьев (Краснодарский край).

Впрочем, как отмечают политические аналитики, у Кондратьева ситуация осложняется уголовным делом Алексея Копайгородского (экс-мэр Сочи) и высокой конкуренцией элитных групп за влияние на Краснодарский регион, что может активизировать различные интриги против Кондратьева по мере приближения ЕДГ-2025.

Вместе с тем среди губернаторов, которым не предстоит плановая избирательная кампания в 2025 году, есть ещё два потенциальных отставника из «красной зоны» с высоким риском потерять должность. В частности, это глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ). По оценке экспертов, в республике снова обострился внутриэлитный конфликт со спикером Верховного Совета республики Сергеем Соколом («Единая Россия»), что может негативно отразиться на позициях Коновалова. В то же время не улучшается внутриполитическая ситуация в Дагестан, где главе республики Сергею Меликову по-прежнему не удается выстроить эффективную систему политического менеджмента.

Москва, Светлана Антонова

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