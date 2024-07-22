«Большая беда» и «слабый кандидат»: в США скоро будет другой президент

Дональд Трамп пока выглядит фаворитом на ноябрьских выборах президента США в условиях отсутствия у Демократической партии сильного кандидата. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко по поводу выхода действующего главы американского государства Джо Байдена из предвыборной гонки. По его оценке, вице-президент США Камала Харрис является «слабым кандидатом».

«Конечно же Трамп сейчас является фаворитом. Но поскольку страна разделена примерно на пополам, исход выборов будут решать несколько сот тысяч голосов в нескольких, так называемых, «спорных» штатах. Думаю, что у кандидата от Демократической партии всё равно есть шанс. У Трампа он предпочтительней, но при желании можно попытаться побороться. Тем более – неизвестно, что с Трампом будет: какие-то уголовные дела прекратили, какие-то еще сохраняются», – отметил Минченко.

Политолог обратил внимание на отсутствие у демократов сильных политиков, способных стать достойным кандидатом в президенты страны. «Единый кандидат в итоге все равно будет. Просто вопрос – кто это будет. Байдены-Клинтоны уже высказались в пользу Харрис. Обама пока помалкивает. Его слово тоже имеет значение, хотя Мишель до последнего отказывалась, и непонятно, если ее до этого не могли уговорить, почему ее уговорят сейчас», – подчеркнул он.

«У Трампа рейтинг 40% плюс, и у Байдена был 40% плюс, и у Камалы может быть 40% плюс, и у любого другого кандидата от Демократической партии будет 40% плюс. Страна расколота напополам. Там несколько процентов между ними. Плюс ещё кандидат Кеннеди, который имеет рейтинг 9%. Кстати говоря, сейчас Кеннеди гипотетически может скакнуть по рейтинговым показателям после ухода Байдена и выдвижения какого-нибудь ноунейма или полу-ноунейма как Харрис», – добавил политолог.

Как считает Минченко, у демократов «большая беда с кандидатами». «Виновато в этом семейство Клинтонов, которые в свое время зачистили всю Демократическую партию, где звезд фактически нет. Из таких более-менее реальных кандидатов – это Камала Харрис, но она калифорнийка, у нее никаких достижений, нет обаяния, она отталкивающая. Из всех плюсов, что она относительно молодая и «цветная» женщина. Больше ничего. Ее, конечно, можно подпереть каким-нибудь сильным губернатором типа [Джоша] Шапиро, губернатора Пенсильвании, и это что-то давало бы, потому что это губернатор так называемого колеблющегося штата... Но и Шапиро в общем-то не сильно известная фигура. Поэтому Камала слабый кандидат», – уточнил он.

«[Губернатор Мичигана] Гретхен Уитмер посильнее, но вопрос её раскрутки. Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, очень радикально либеральный, сильно либеральней и радикальней, чем Байден, но с трудом представляю, что страна может его поддержать с его зацикленностью на ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским) и трансовой тематике и при абсолютных хозяйственных провалах, при «загаженном» Сан-Франциско. Город начали «загаживать» до него, но пик бомжей и «изгаживания» города пришелся как раз на время, когда он был мэром Сан-Франциско. Не вижу абсолютно никаких плюсов в кандидатуре Ньюсома. [Глава Минтранспорта Пит] Буттиджич – человек, который завалил министерство транспорта, известен только тем, что он открытый гей – тоже такое, очень радикальное решение», – констатировал политолог.

«Так что – не вижу у демократов сильных кандидатов. Поэтому пока Трамп, если с ним ничего не случится, выглядит как наиболее реальный победитель этой кампании», – заключил Минченко.

Москва, Мария Соколова

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