В Москве названы победители Премии Воротникова

В Москве объявлены победители премии Юрия Воротникова, которая была учреждена коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг» за самые яркие политтехнологические решения в ходе избирательных кампаний среди специалистов до 40 лет.

РИА «Новый День» публикует имена лауреатов.

Лучшая кампания с использованием Интернета и цифровых технологий

Дмитрий Зиновьев, «Практический опыт цифровизации счётных технологий в регионе – Республика Алтай»

Лучшая полевая кампания

Леонид Перцев, «Возвращение в публичную политику. Победа Александра Даванкова в одном из крупнейших одномандатных округов на выборах в Мосгордуму»

Лучший проект социальной архитектуры в рамках политического процесса

Ольга Штатько, Культурно-исторический центр «Имеритинский»

Лучшая работа с образом политика

Павел Бордачев, группа Zlawyers, «Русский гамбит или Гражданское общество против Геннадия Семигина»

Grand Prix

Анастасия Павлюченкова, «Нативный контент как инструмент формирования витального образа кандидата в условиях СВО»

Спецприз Евгения Минченко «За смелость и приверженность профессии»

Юлия Казакова, «Выборы депутатов Совета депутатов г.о. Солнечногорск Московской области второго созыва».

Спецприз Станислава Наумова, Виктора Потуремского, Евгении Стуловой «За значимый коммуникационный проект и точную работу с целевой группой»

Савелий Клышко, Алексей Нечаев, проект «Патриотизм. Воспитание. Будущее»

Сперцприз Льва Харламова «За изящество соответствия региональному менталитету»

Полина Лиман, Александра Сергачева – «Оппозиционная кампания в эпоху сплочения. Выборы депутатов муниципальных советов Санкт Петербурга (2024 г.)»

Спецприз ФОРГО

Анна Меньчикова, Интернет-проект «Лиса рулит. Выборы в Мосгордуму по 38 округу (2024 г.)»

Спецпризы от Алексея Ситникова (коучинговая сессия с гуру политического консультирования)

Роман Вишняков, Дмитрий Зиновьев, Анна Меньчикова

Москва, Светлана Антонова

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