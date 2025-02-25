В Москве названы победители Премии Воротникова

В Москве объявлены победители премии Юрия Воротникова, которая была учреждена коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг» за самые яркие политтехнологические решения в ходе избирательных кампаний среди специалистов до 40 лет.
РИА «Новый День» публикует имена лауреатов.
Лучшая кампания с использованием Интернета и цифровых технологий
Дмитрий Зиновьев, «Практический опыт цифровизации счётных технологий в регионе – Республика Алтай»
Лучшая полевая кампания
Леонид Перцев, «Возвращение в публичную политику. Победа Александра Даванкова в одном из крупнейших одномандатных округов на выборах в Мосгордуму»
Лучший проект социальной архитектуры в рамках политического процесса
Ольга Штатько, Культурно-исторический центр «Имеритинский»
Лучшая работа с образом политика
Павел Бордачев, группа Zlawyers, «Русский гамбит или Гражданское общество против Геннадия Семигина»
Grand Prix
Анастасия Павлюченкова, «Нативный контент как инструмент формирования витального образа кандидата в условиях СВО»
Спецприз Евгения Минченко «За смелость и приверженность профессии»
Юлия Казакова, «Выборы депутатов Совета депутатов г.о. Солнечногорск Московской области второго созыва».
Спецприз Станислава Наумова, Виктора Потуремского, Евгении Стуловой «За значимый коммуникационный проект и точную работу с целевой группой»
Савелий Клышко, Алексей Нечаев, проект «Патриотизм. Воспитание. Будущее»
Сперцприз Льва Харламова «За изящество соответствия региональному менталитету»
Полина Лиман, Александра Сергачева – «Оппозиционная кампания в эпоху сплочения. Выборы депутатов муниципальных советов Санкт Петербурга (2024 г.)»
Спецприз ФОРГО
Анна Меньчикова, Интернет-проект «Лиса рулит. Выборы в Мосгордуму по 38 округу (2024 г.)»
Спецпризы от Алексея Ситникова (коучинговая сессия с гуру политического консультирования)
Роман Вишняков, Дмитрий Зиновьев, Анна Меньчикова
Москва, Светлана Антонова
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