Региональные выборы в России: самая массовая ротация за последние годы

Итоги регистрации претендентов на пост губернаторов указывают на ожидаемый сценарий референдумных кампаний, однако некоторым кандидатам от «партии власти» предстоят непростые выборы. Об этом говорится в докладе коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», который посвящен региональному политическому раскладу накануне единого дня голосования (ЕДГ) и рейтингу устойчивости действующих губернаторов.

Эксперты обращают внимание, что по количеству региональных избирательных кампаний ЕДГ-2024 сопоставим с предыдущим выборным циклом. В 21 российском регионе пройдут прямые губернаторские выборы, ещё в 4 глав субъектов РФ назначат через голосование в парламенте. В 13 регионах пройдут выборы в законодательные собрания, а в 21 региональной столице будут избирать новый состав городских дум. В Абакане (Хакасия) и Анадыре (Чукотка) пройдут прямые выборы мэров.

При этом значительные перестановки в федеральных органах власти по итогам президентских выборов повлияли на губернаторский корпус. На выборах глав субъектов РФ в 2024 году сразу 9 из них пойдут в статусе временно исполняющих обязанности. Это рекордный показатель с 2020 года, когда 10 кандидатов Кремля шли на выборы с приставкой «врио». Как считают авторы доклада, с одной стороны, рекордная вертикальная мобильность губернаторов, связанная с назначениями в федеральное правительство, является мощным стимулом для действующих и новых глав регионов, с другой – можно говорить о стабилизации реновационной кадровой политики внутриполитического блока администрации президента РФ, проводимой с 2017 года. Последняя массовая ротация губернаторов прошла в 2019 году (тогда сменились руководители 16 регионов), после чего число замен стало снижаться.

По оценке аналитиков, итоги регистрации кандидатов на пост губернаторов указывают на ожидаемый сценарий референдумных кампаний. Некоторые ресурсные региональные отделения не смогли зарегистрировать своих кандидатов. Это, например, КПРФ в Республике Алтай, «эсеры» в Забайкалье, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае. Меньше всего кандидатов зарегистрировано на выборах главы Алтая – лишь трое, включая самого врио главы республики Андрея Турчака. Формально наиболее конкурентной станет кампания в Самарской области, где врио губернатора Вячеславу Федорищеву будут оппонировать представители всех парламентских партий и «Зеленая альтернатива». Больше всего кандидатов на губернаторских выборах зарегистрировала ЛДПР – 18. У КПРФ – 17 кандидатов, у СРЗП – 13, у «Новых людей» – 10.

В то же время избирательная кампания для некоторых кандидатов в губернаторы будет осложнена параллельным проведением выборов в заксобрания и городские думы. Наиболее сложная борьба за должность ожидается у Дмитрия Демешина, поскольку в Хабаровском крае пройдут выборы в законодательное собрание, гордуму Хабаровска и прямые выборы мэра Комсомольска-на-Амуре.

Также непростая кампания предстоит Дмитрию Миляеву в Тульской области, где также одновременно с губернаторскими пройдут выборы в заксобрание и гордуму Тулы. Еще в девяти регионах помимо выборов главы региона одновременно будут выбирать депутатов либо в законодательное собрание субъекта РФ, либо депутатов административной столицы. В Санкт-Петербурге перед Александром Бегловым стоит задача не только выиграть губернаторские выборы, но и без эксцессов провести избирательную кампанию в муниципальные советы северной столицы.

Если говорить о степени конкуренции выборов в заксобрания и городские думы, то наиболее непростыми для властей могут оказаться выборы в Госсобрание Республики Алтай (в 2019 году ЕР получили 26 мест из 41), выборы в Госсобрание Республики Марий Эл (в 2019 году ЕР получили 35 мест из 52), а также выборы в Законодательную Думу Хабаровского края (в 2019 году ЛДПР получили большинство мандатов), отмечают эксперты.

На уровне городских дум конкурентные выборы можно ожидать в Иркутске, Йошкар-Оле и Хабаровске Также сюрпризы могут преподнести муниципальные выборы в Санкт-Петербурге и выборы в Мосгордуму, несмотря на жесткую административную модерацию пула кандидатов в столичный парламент и значительное число отказов в регистрации, говорится в докладе.

Согласно выводам политических аналитиков, большинство действующих глав регионов, в том числе с приставкой врио, сохраняют прочные позиции. На данный момент в «красной зоне» с высокой вероятностью отставки находятся только четыре губернатора: это глава Коми Владимир Уйба, руководитель Дагестана Сергей Меликов, губернатор Хакасии Валентин Коновалов и глава Тывы Владислав Ховалыг.

Москва, Анастасия Смирнова

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